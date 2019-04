später lesen Mehr als 5100 Pflegekinder: 7155 Mal Kindeswohl überprüft Teilen

Mehr als 5100 Kinder und Jugendliche leben in Rheinland-Pfalz in einer Pflegefamilie. „Das bedeutet, dass rund jeder Siebte von 1000 jungen Menschen bis unter 21 Jahren bei einer Pflegefamilie aufwuchs“, berichtete eine Sprecherin des Familienministeriums in Mainz mit Blick auf das Jahr 2017 der Deutschen Presse-Agentur. dpa