Karneval Mehr als 9000 Narren ziehen beim Rosenmontagszug durch Mainz

Neben dem großen Zug in Mainz gibt es noch eine Reihe kleinerer Züge in anderen Städten. Dabei wird außer „Helau“ auch „Alaaf“ gerufen. Um 12.11 setzt sich der Zug in Koblenz in Bewegung, Mayen folgt eine Stunde später. Um 14.11 Uhr geht es dann in einer Reihe von Städten los: Trier, Gerolstein, Traben-Trarbach, Altrip, Neuwied, Andernach, Bendorf und Cochem.