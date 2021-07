„Mehr als ein 1:0 war es nicht“: Saarbrückens Auftaktsieg

Hannover Scherze statt Frust: Der Saisonstart gelingt Saarbrücken trotz einer mittelmäßigen Leistung. Für den neuen Trainer Koschinat ist es eine Erleichterung. Nun steht endlich wieder ein Heimspiel mit Fans an.

Nach dem mühevollen Auftaktsieg waren sie beim 1. FC Saarbrücken direkt zum Scherzen aufgelegt. Auf die Frage, was in dieser Saison möglich ist, antwortete Neuzugang Dennis Erdmann am Samstag bei Magentasport: „111 Punkte. Nein, keine Ahnung. Erstmal schön auf Sicht fahren.“ Mit dem 1:0 (1:0) beim TSV Havelse dank eines Treffers von Minos Gouras (19. Minute) war aber zumindest einmal die Grundlage für einen guten Saisonstart geschaffen.