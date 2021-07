Mehr als ein Dutzend Demonstrationen nach Gewalt in Nahost

Mainz Nach der Eskalation der Gewalt in Israel und den palästinensischen Autonomiegebieten hat es im Mai in Rheinland-Pfalz 14 Demonstrationen und eine zuvor nicht angemeldete Kundgebung im Zusammenhang mit den Ereignissen gegeben.

Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervor. Die beiden größten Demonstrationen fanden am 16. Mai in Koblenz mit schätzungsweise 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und am 28. Mai in Mainz (300) statt. Zu den Anmelderinnen und Anmeldern machte das Ministerium aus Datenschutzgründen keine näheren Angaben.