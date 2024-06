KI-Lernplattform Mehr als Hälfte der Schulen nutzen „fobizz“

Das Interesse an der KI-Lernplattform „fobizz“ wächst an den rheinland-pfälzischen Schulen. Im Februar hatte das Bildungsministerium begonnen, die Lernplattform zur Künstlichen Intelligenz zur Verfügung zu stellen. Mittlerweile hätten 886 der insgesamt rund 1600 Schulen ihren Zugang aktiviert, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.