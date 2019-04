Mehr als tausend „Fridays for Future“-Demonstanten

Mehr als tausend Schüler haben mit einem Schulstreik in vier rheinland-pfälzischen Städten für eine entschiedenere Umweltpolitik demonstriert. An den „Fridays for Future“-Protesten nahmen in Mainz etwa 1000 Schüler teil, wie die Initiatoren mitteilten. dpa

In Trier hätten 350, in Koblenz 250 und in Ingelheim am Rhein etwa 70 Menschen an den Demonstrationen teilgenommen, berichtete die Polizei.

Bundesweit sei am Freitag in etwa 100 Städten demonstriert worden, hieß es in einer Mitteilung der Veranstalter. Die internationale Bewegung wurde von der 16-jährigen Schwedin Greta Thunberg gestartet. Seit Mitte Januar schwänzen Jugendliche freitags die Schule, um zu demonstrieren. Die Initiative hatte vor kurzem in Berlin das Aus für ein Viertel der deutschen Kohlekraftwerke noch in diesem Jahr gefordert. Zudem müsse der Kohleausstieg in Deutschland bis 2030 und nicht - wie von der Kohlekommission vorgeschlagen - erst 2038 realisiert werden.

