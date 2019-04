später lesen Mehr als zwölf Millionen Euro für Opfer der Heimerziehung Teilen

Opfer der Heimerziehung haben in Rheinland-Pfalz insgesamt mehr als zwölf Millionen Euro für materielle Hilfen und Rentenersatzleistungen bekommen. Im Durchschnitt erhielt jeder einst misshandelte Betroffene 9850 Euro für materielle Unterstützung und 8245 Euro für Rentenersatzleistungen, wie das Familienministerium am Dienstag in Mainz mitteilte. dpa