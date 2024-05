Demokratie Mehr Anfeindungen im Wahlkampf in Rheinland-Pfalz

Nach dem Angriff auf SPD-Politiker Matthias Ecke in Dresden liegt auch auf den Vorkommnissen rund um Wahlplakate ein Fokus der Parteien. Einem ersten Eindruck nach seien im aktuellen Wahlkampf mehr Wahlplakate beschädigt worden, heißt es bei den Grünen. So seien unmittelbar nach der Aufstellung großflächiger Wahlplakate in Worms, den Landkreisen Südliche Weinstraße und Trier-Saarburg sowie in Bernkastel-Kues/Morbach einige mit teils rassistischen Parolen beschmiert worden. Außerdem seien an vielen Orten Plakate zerstört worden. Dazu kämen Beleidigungen an Wahlkampfständen. Eine parteiinterne Abfrage laufe derzeit.