Mehr antisemitische Straftaten: Meldestelle geplant

Mainz Jeden fünften Tag wird in Deutschland eine Straftat gegen Juden verübt. In Rheinland-Pfalz nehmen antisemitische Angriffe auch zu.

Judenfeindliches Denken, Reden und Handeln ist nach Einschätzung des Antisemitismusbeauftragten Dieter Burgard in Rheinland-Pfalz „ein aktuelles und ernstes Problem“. Straftaten und auch Vorfälle unterhalb der Schwelle zur Strafbarkeit nähmen weiter zu, sagte der Beauftragte der Landesregierung der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Mindestens 57 judenfeindliche Straftaten seien 2019 erfasst worden. Das waren 25 mehr als im Jahr davor und so viele wie seit 2010 nicht mehr. Volksverhetzungen (35 Taten) und Propagandadelikte (13 Taten) seien der Hauptgrund für den Anstieg. Zudem sei die Bereitschaft gewachsen, antisemitische Straftaten anzuzeigen. Körperverletzung wurde einmal angezeigt, Sachbeschädigung viermal und Bedrohung oder -nötigung einmal. Mehr als 90 Prozent der Straftaten seien rechtsextrem motiviert, sagte Burgarg.

„Dennoch finden antisemitische Einstellungen ihre Verbreitung in allen Gesellschaftsschichten, allen Bildungsgruppen und allen politischen Richtungen, Konfessionen sowie bei Menschen aus dem Nahen Osten, die den Staat Israel als Kriegsgegner betrachten.“ Die Leipziger Autoritarismus-Studie aus dem Jahr 2018 zeige, dass Antisemitismus weit verbreit sei. Jeder Zehnte finde ausdrücklich, dass „Juden etwas Besonderes an sich haben und nicht so recht zu uns passen“, zusätzlich stimmten dieser Aussage 20 Prozent latent zu, wie Burgard berichtete.