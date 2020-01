Mehr Arbeitslose im Dezember: Rückgang für 2020 erwartet

Saarbrücken Die Arbeitslosigkeit ist zum Jahresausklang gestiegen. Im Durchschnitt ging sie 2019 aber etwas zurück. Mit einem Rückgang rechnen Experten auch für 2020 - allerdings soll der deutlich geringer ausfallen.

Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist zum Jahresende gestiegen. Rund 96 400 Menschen waren im letzten Monat des Jahres erwerbslos gemeldet. Das waren 4,0 Prozent oder 3700 Menschen mehr als im Dezember 2018. Im Vergleich zum November 2019 betrug das Plus 3,0 Prozent oder 2800 Menschen, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Freitag in Saarbrücken mitteilte. Die Arbeitslosenquote erreichte im Dezember 4,3 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie bei 4,1 Prozent gelegen, und im November noch bei 4,2 Prozent.