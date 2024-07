Arbeitsmarkt Mehr Arbeitslose im Juli in Rheinland-Pfalz

Die Bundesagentur für Arbeit blickte diesen Monat auch auf die Situation im Pflegebereich. Im Dezember 2023 waren in Rheinland-Pfalz demnach 77.200 Menschen in der Kranken- und Altenpflege sozialversicherungspflichtig beschäftigt. „In den letzten fünf Jahren ist die Zahl der sozial-versicherungspflichtig Beschäftigten in der Pflege in Rheinland-Pfalz um 4 500 oder 6,3 Prozent gestiegen“, hieß es. Es arbeiteten deutlich mehr Frauen als Männer in der Pflege.