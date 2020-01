Mehr Arbeitslose im Saarland zum Jahresende

Ein Mann geht an einem Schild der Bundesagentur für Arbeit vorbei. Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Die Arbeitslosigkeit im Saarland ist zum Jahresende deutlich gestiegen. Rund 33 000 Menschen waren im Dezember 2019 arbeitslos gemeldet, das waren 9,1 Prozent oder 2800 mehr als im Vorjahresmonat. Im Vergleich zum November betrug das Plus 700 Menschen oder 2,1 Prozent, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Freitag in Saarbrücken mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Arbeitslosenquote stieg im Dezember auf 6,2 Prozent - das waren 0,5 Prozentpunkte mehr als vor Jahresfrist und 0,2 Punkte mehr als im Vormonat.