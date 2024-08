Arbeitsmarkt Sommerflaute hält an: Junge Leute extrem von Arbeitslosigkeit betroffen

Trier · Kein Vorwärts am regionalen Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosigkeit ist im August nochmals gestiegen. Was auffällt: Immer häufiger passt die Qualifikation der Arbeitslosen nicht zu den offenen Stellen. Warum das so ist.

30.08.2024 , 11:24 Uhr

Die Zahl der Arbeitslosen ist im August nochmals gestiegen. Foto: dpa Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich