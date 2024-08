Arbeitsmarkt Mehr Arbeitslose in Rheinland-Pfalz - DGB fordert Hilfe

Den dritten Monat in Folge ist die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz nach oben gegangen. Im August waren 125.800 Frauen und Männer arbeitslos und damit 3.400 mehr als im Vormonat, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag damit im August bei 5,5 Prozent nach 5,4 Prozent im Vormonat und 5,1 Prozent im August des Vorjahres. Grundlage für die aktuelle Statistik waren Daten, die bis zum 14. August vorlagen.