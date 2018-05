später lesen Mehr Attacken auf Bahn-Mitarbeiter: Gewerkschaft alarmiert FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Einhellig sprechen die Deutsche Bahn und die Eisenbahngewerkschaft EVG von einer deutlich steigenden Zahl an Attacken auf Bahn-Mitarbeiter - auch in Rheinland-Pfalz. Sie beklagen eine größere Aggressivität und eine niedrigere Hemmschwelle zur Gewalt, ähnlich klingt das bei dem privaten Bahnunternehmen Vlexx. Den typischen Täter gibt es laut Bahn und EVG nicht, sogar gestresste Geschäftsleute oder aggressive Mütter sind darunter. Und die Gewerkschaft betont, dass es nicht nur in Randzeiten Übergriffe gebe, sondern im Berufsverkehr ebenfalls eine Zuspitzung zu beobachten sei. In Rheinland-Pfalz hat das Thema mittlerweile die Politik erreicht. dpa