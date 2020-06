Mehr Baugenehmigungen für Wohnhäuser im ersten Quartal

Bad Ems Im ersten Quartal 2020 haben die zuständigen Behörden in Rheinland-Pfalz mehr Baugenehmigungen für Wohngebäude erteilt als im Vorjahreszeitraum. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems vom Montag bewilligten sie den Bau von 1611 Wohngebäuden mit 3417 Wohnungen.

Landesweit kamen auf 10 000 Einwohner rechnerisch gut acht genehmigte neue Wohnungen in Wohngebäuden. Die höchsten Werte gab es in den kreisfreien Städten Landau und Koblenz mit 26 und 17 bewilligten Wohnungen je 10 000 Einwohner. Die niedrigsten Werte fanden sich in den kreisfreien Städten Zweibrücken und Frankenthal mit jeweils weniger als einer genehmigten neuen Wohnung pro 10 000 Einwohner.