Mehr Beschäftigte in der rheinland-pfälzischen Industrie

Die gute Konjunktur hat die Zahl der Beschäftigten in Rheinland-Pfalz im ersten Halbjahr 2018 deutlich steigen lassen. In den Industriebetrieben arbeiteten im Durchschnitt 258 700 Menschen, das war ein Plus von 2,1 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017, berichtete das Statistische Landesamt am Mittwoch in Bad Ems. dpa