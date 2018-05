Mehr Beschäftigte und mehr Umsatz im Einzelhandel

Der rheinland-pfälzische Einzelhandel hat im ersten Quartal 2018 mehr Waren umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Das geht aus Stichproben hervor, die das Statistische Landesamt nach einer Mitteilung vom Freitag erhoben hat. Demnach lagen die Umsätze preisbereinigt um 0,7 Prozent höher als im ersten Quartal 2017. Nominal, also zu jeweiligen Preisen, stiegen die Erlöse um 2,2 Prozent. Damit liegen die rheinland-pfälzischen Umsatzzahlen unter dem Bundesdurchschnitt: Der Einzelhandel erzielte der Mitteilung zufolge deutschlandweit 1,7 Prozent mehr Umsatz (nominal: plus 3,1 Prozent). dpa

Einen deutlichen Umsatzrückgang meldet - entgegen dem Trend - der Handel mit Informations- und Kommunikationstechnik (preisbereinigt minus 7,3 Prozent). Im Vorjahreszeitraum war der Umsatz verglichen mit den Zahlen von 2016 hier noch um satte 14,9 Prozent gewachsen.

Den Ausschlag für den positiven Trend in diesem Jahr gaben unter anderem Supermärkte und SB-Warenhäuser (plus 3,4 Prozent) sowie der Handel mit Sportausrüstung, Spielwaren und Verlagsprodukten (plus 3,1 Prozent) im jeweiligen Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum.

Die Zahl der Beschäftigten lag in der Zeit von Januar bis März 2018 um 1,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz