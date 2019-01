später lesen Mehr Bundesgeld in Straßennetz in Rheinland-Pfalz verbaut FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

In das Netz aus Autobahnen und Bundesstraßen in Rheinland-Pfalz ist 2018 mehr Bundesgeld geflossen. Insgesamt habe der Landesbetrieb Mobilität (LBM) im vergangenen Jahr 444,44 Millionen Euro verbaut, teilte das Verkehrsministerium in Mainz am Freitag mit. dpa