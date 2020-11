Pandemie : Mehr Corona-Schnelltests an Kitas und Grundschulen

Mainz In den Kitas, Grundschulen und der Tagespflege in Rheinland-Pfalz soll es künftig mehr Corona-Schnelltests geben.

Die Teststrategie des Landes werde in diesen Einrichtungen auf Kontaktpersonen der Kategorie 2 ausgeweitet, kündigte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Donnerstag in einer aktuellen Debatte im Landtag in Mainz an.