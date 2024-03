Statistik Mehr Einsätze der ADAC Straßenwacht

Die Pannenhelfer des ADAC sind 2023 in Rheinland-Pfalz häufiger ausgerückt als im Jahr zuvor. Insgesamt waren sie 205.308 Mal im Einsatz, wie der Automobil-Club in Koblenz am Sonntag mitteilte. Das sei ein Plus von rund vier Prozent (2022: 197.525 Einsätze). Im Durchschnitt seien die Gelben Engel somit täglich bei 562 Einsätzen gewesen, um Mitgliedern in Notsituation zu helfen, hieß es.