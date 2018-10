später lesen Mehr erneuerbare Energien in Rheinland-Pfalz FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Der Verbrauch von erneuerbaren Energien ist in Rheinland-Pfalz gestiegen. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mitteilte, deckten rund 13 Prozent davon im Jahr 2016 den sogenannten Primärenergieverbrauch, die Nutzung ursprünglicher Energiequellen. dpa