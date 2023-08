Rente Mehr Frauen beziehen Grundsicherung

Viel mehr Frauen als Männer arbeiten zudem in Teilzeit. Nach den Zahlen der Regionaldirektion für Arbeit waren Ende 2022 rund 382.400 Frauen in Rheinland-Pfalz in Teilzeit beschäftigt. Dies entspreche einer Quote von 29 Prozent bezogen auf alle Frauen im erwerbsfähigen Alter mit Wohnort in dem Bundesland. Zum Stichtag 31. Dezember 2022 lag die Teilzeitquote bei Männern in Rheinland-Pfalz bei 11,1 Prozent, bei den Frauen bei 51,1 Prozent.