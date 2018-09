später lesen Mehr Gäste: Pfalz stark, Nahe-Gebiet fällt ab Teilen

Rheinland-Pfalz hat in den ersten sieben Monaten diesen Jahres erneut mehr Touristen angezogen. Knapp 5,4 Millionen Gäste kamen von Januar bis Juli 2018 ins Land, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte. dpa