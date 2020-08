Mehr Geld für Beschäftigte der Nährmittelindustrie

Stuttgart/Frankfurt Die rund 7000 Beschäftigten der Nährmittelindustrie in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland bekommen mehr Geld. Ihre Gehälter steigen rückwirkend zum 1. April um 2,3 Prozent, wie die Gewerkschaft NGG am Mittwoch in Stuttgart mitteilte.

