Mehr Geld für Beschäftigte in saarländischer Stahlindustrie

Die mehr als 15 000 Beschäftigten in der saarländischen Stahlindustrie erhalten deutlich mehr Geld. In der Nacht auf Freitag einigten sich die Gewerkschaft IG Metall und der Verband der Saarhütten (VDS) in Saarlouis auf ein Lohnplus von 3,7 Prozent ab Juni. dpa