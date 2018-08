später lesen Mehr Geld für mehr Frauen auf Professoren-Stellen FOTO: Fabian Stratenschulte FOTO: Fabian Stratenschulte Teilen

In den kommenden vier Jahren will Rheinland-Pfalz mehr Geld ausgeben, um Professuren mit Frauen zu besetzen. Zwischen 2018 und 2022 werde das Land insgesamt 5,7 Millionen Euro für das Professorinnenprogramm zur Verfügung stellen, sagte Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) am Montag in Mainz. dpa