Mehr Geld für Zivilbeschäftigte der Streitkräfte

Die rund 7000 Zivilbeschäftigten der Stationierungsstreitkräfte in Rheinland-Pfalz bekommen mehr Geld. Sie erhalten rückwirkend zum 1. September dieses Jahres 2,85 Prozent mehr, wie die Gewerkschaft Verdi am Freitag in Mainz mitteilte. dpa