Mehr gesundes Essen für Kita- und Schulkinder

Die Kinder in den Kitas und Schulen in Rheinland-Pfalz sollen mehr gesundes Essen kriegen. „Wir wollen dazu beitragen, jedem Kind und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz flächendeckend ein ausgewogenes Mittagessen zu ermöglichen“, sagte Ernährungsministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Donnerstag in Mainz. dpa