Mehr Gewerbeanmeldungen und Betriebsgründungen

Bad Ems Die Zahl der Gewerbeanmeldungen in Rheinland-Pfalz ist im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15,8 Prozent auf 17.617 gestiegen. Die Zahl der Abmeldungen lag mit 13.558 um 3,1 Prozent ebenfalls über dem Wert des Vorjahres, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Bad Ems mitteilte.

Das erste Halbjahr 2020 war stark von der Corona-Pandemie und staatlich verordneten Beschränkungen des öffentlichen Lebens geprägt.

2749 Gewerbeanmeldungen waren Betriebsgründungen (plus sechs Prozent). Dazu zählen laut Landesamt alle Neugründungen von Kapital- und Personengesellschaften sowie alle Neugründungen von Einzelunternehmen, bei denen ein Handelsregistereintrag oder eine Handwerkskarte vorliegt oder die mindestens einen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten haben.

Mit gut einem Fünftel am Gesamtaufkommen stammten die meisten Betriebsgründungen (22 Prozent) aus dem Bereich Auto (Handel, Instandhaltung und Reparatur). An zweiter Stelle mit je rund zwölf Prozent folgten „sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen“ und das Baugewerbe. Die meisten Betriebsgründungen je 10.000 Einwohner wurden in Speyer verzeichnet (13,0), Schlusslicht war der Landkreis Kusel (3,0).