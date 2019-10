Mehr Grippe-Impfdosen freigegeben als im vergangenen Jahr

Mainz/Wiesbaden Nach zwischenzeitlichen Lieferengpässen für Grippe-Impfstoffe im vergangenen Jahr sind aktuell bereits mehr Impfdosen ausgeliefert worden als in der gesamten Vorjahressaison. Zur Impfung gegen Influenza sind nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts im südhessischen Langen bereits 16,5 Millionen Dosen freigegeben worden.

Die Grippe beginnt nach Einschätzung des rheinland-pfälzischen Landesuntersuchungsamtes immer „recht zuverlässig“ nach dem Jahreswechsel. Derzeit seien noch keine Fälle in Rheinland-Pfalz bekannt, sagte der Sprecher der Behörde, Achim Ginkel, in Koblenz. Im Frühjahr 2019 seien 6800 Fälle in Rheinland-Pfalz gezählt worden. „Das waren relativ viel“ - obwohl im Rekordjahr 2018 sogar fast doppelt so viele Menschen an Grippe erkrankt waren (rund 13 800).