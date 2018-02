später lesen Mehr Grippefälle im Saarland FOTO: Karl-Josef Hildenbrand FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Teilen

Die Zahl der Grippekranken im Saarland steigt kontinuierlich weiter. Zwischen dem Mittwoch vergangener Woche und dem Dienstag dieser Woche seien in den Laboren im Land insgesamt in 158 Fällen Influenza-Viren nachgewiesen worden, teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mit. Im Vergleich dazu waren es in den Beobachtungswochen dafür, die jeweils von Mittwoch bis Dienstag reichen, 107 sowie 70 Influenza-Fälle gewesen. dpa