Mehr Güterladungen in Rheinland-Pfalz gemeldet

In den rheinland-pfälzischen Binnenhäfen sind im ersten halben Jahr mehr Güter ein- und ausgeladen worden. Von Januar bis Juni 2018 wurden 11,5 Millionen Tonnen gemeldet. Das seien rund 16 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2017, gab das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch bekannt. dpa