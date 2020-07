Mehr Hygiene gewünscht: Leifheit profitiert von Corona-Krise

Nassau Der Haushaltswarenhersteller Leifheit profitiert von der Corona-Pandemie. Vorstandschef Henner Rinsche teilte am Dienstag mit, manche Produkte wie etwa Bodenwischer würden wegen „des erhöhten Hygienebewusstseins“ viel gekauft.

„Während im April der Lockdown unser Geschäft durch die Schließung wichtiger Absatzkanäle kurzzeitig beeinträchtigt hat, konnten wir in den Folgemonaten Mai und Juni über alle Kanäle hinweg wieder einen spürbaren Anstieg der Absatzzahlen verzeichnen.“

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2020 steigerte der Leifheit-Konzern mit Stammsitz in Nassau an der Lahn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nach vorläufigen Berechnungen sein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 75,5 Prozent auf 8,8 Millionen Euro. Der Konzernumsatz stieg um 7,3 Prozent auf 130,4 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen noch geschwächelt.