Freizeit Mehr Jugendherbergsbesuche in Rheinland-Pfalz und Saarland

Eine Herausforderung seien aber die gestiegenen Kosten in allen Bereichen. Dabei gehe auch um die energetische Sanierung der Herbergen, etwa in Idar-Oberstein und Traben-Trarbach. Die Jugendherberge in Sargenroth im Hunsrück sei derzeit geschlossen und müsste modernisiert werden, um wieder für Gäste zu öffnen. Das gehe aber nur, wenn Kommune, Land und Bund sich beteiligten, sagte Geditz dem Südwestrundfunk. Steigende Kosten könnten nicht in vollem Umfang an die Gäste weitergegeben werden.