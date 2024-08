Neue Zahlen Sprunghafter Anstieg: Mehr jugendliche Gewalttäter in Rheinland-Pfalz verurteilt

Über Jahre hinweg war die Zahl der verurteilten Jugendlichen in Rheinland-Pfalz immer weiter gesunken. Nun die Trendwende: Im vergangenen Jahr gab es deutlich mehr Verurteilungen von 14- bis 17-Jährigen. 2022 waren es noch 981 verurteilte Jugendliche gewesen, im vergangenen Jahr dann 1229 - ein Anstieg von 25 Prozent. Das geht aus der neuen Strafverfolgungsstatistik hervor, die Justizminister Herbert Mertin (FDP) am Freitag in Mainz vorgestellt hat.