Mehr junge Leute studieren in anderem Bundesland

Studenten sitzen in einem Hörsaal:. Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild.

Bad Ems Immer mehr junge Leute aus Rheinland-Pfalz zieht es zum Studieren in ein anderes Bundesland. Zum Wintersemester 2018/19 hätten sich 67 000 junge Menschen aus Rheinland-Pfalz für ein Studium in einem der anderen Länder entschieden, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mit.

Umgekehrt studierten 57 300 junge Erwachsene in Rheinland-Pfalz, die ihre Studienberechtigung in einem anderen Bundesland erworben haben.