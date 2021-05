Mehr Menschen ab 60 Jahren gegen Pneumokokken geimpft

Eine Flüssigkeit tropft aus der Kanüle einer Spritze. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration

Mainz Eine Impfung gegen Pneumokokken, die unter anderem Lungenentzündungen auslösen können, ist bei älteren Menschen in Rheinland-Pfalz deutlich beliebter geworden. Im ersten Halbjahr 2020 ließen sich etwa fünfmal so viele bei der Techniker Krankenkasse (TK) versicherte Menschen ab 60 Jahren gegen Pneumokokken impfen wie im gleichen Zeitraum 2019. Dies teilte die TK am Montag mit.

Demnach hatten sich in der ersten Jahreshälfte 2020 6,2 Prozent der Versicherten ab 60 Jahren gegen die Bakterien immunisieren lassen. Ein Jahr zuvor seien es im gleichen Zeitraum nur 1,2 Prozent gewesen.

Zu Beginn der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr hatte das Gesundheitsministerium den Angaben zufolge älteren Menschen verstärkt zu der Impfung geraten, um schwere Krankheitsverläufe zu vermeiden.

Am höchsten sei der Anteil der Geimpften in der Gruppe der 70- bis 79-Jährigen gewesen, hieß es. 7,4 Prozent von ihnen wurden im ersten Halbjahr 2020 gegen Pneumokokken immunisiert. Bundesweit stieg die Impfquote unter TK-Versicherten ab 60 Jahren den Angaben zufolge von 1,7 auf 6,6 Prozent.