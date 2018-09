Mehr Messerangriffe: Innenministerium prüft Verbotszone

Das saarländische Innenministerium prüft die Möglichkeit, in Saarbrücken dauerhafte Waffenverbotszonen einzurichten. Dies ist nach Auskunft von Innenminister Klaus Bouillon (CDU) eine der Konsequenzen aus einer Sonderauswertung, bei der Vorfälle mit Stichwaffen und Messern über einen Zeitraum von 28 Monaten untersucht wurden. dpa

Es seien „neue Maßnahmen“ erforderlich, weil wir der Realität ins Auge schauen müssen“, sagte der Minister am Donnerstag vor Journalisten.

So habe die bundesweit bislang einzigartige Untersuchung ergeben, dass die Zahl der „lagebildrelevanten“ Fälle deutlich gestiegen sei: von 562 im Jahr 2016 auf 672 im vergangenen Jahr. Eine weitere Steigerung in diesem Jahr - laut Hochrechnung auf etwa 760 Fälle - sei nicht auszuschließen. Zur Stärkung der Inneren Sicherheit setzt Bouillon auch auf Videoüberwachung, die im nächsten Jahr in Saarbrücken eingeführt werden soll, verstärkte Polizeipräsenz und eine neue Sondereinheit.

Ministerium für Inneres, Bauen und Sport