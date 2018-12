später lesen Mehr Mittel für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen Teilen

Die Kommunen in Rheinland-Pfalz bekommen mehr Geld für die Integration von Asylbewerbern und anderen Flüchtlingen. Der Landtag beschloss am Donnerstag in Mainz einstimmig, dass das Land die Hälfte statt ein Drittel der Integrationspauschale des Bundes weiterleitet. dpa