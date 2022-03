Unfälle : Mehr Motorradfahrer bei Verkehrstoten im Saarland 2021

Ein Kreuz zum Gedenken an ein Opfer eines Verkehrsunfalls steht an einer Landstraße. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Saarbrücken Die Corona-Pandemie hat laut Saar-Innenministerium auch 2021 für ein „Ausnahmejahr“ bei der Verkehrssicherheit gesorgt. Wie schon 2020 verzeichnete es deutlich weniger Unfälle als 2019. Doch es gibt auch Anlass zur Besorgnis.

Im Saarland sind im vergangenen Jahr weniger Kinder auf den Straßen verunglückt und weniger schwer verletzt worden. „Tragischerweise wurde jedoch eines getötet“, sagte Staatssekretär Christian Seel (CDU) am Montag bei der Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik in Saarbrücken. Das siebenjährige Kind war nach dem Zusammenprall mit einem Auto gestorben. Prävention müsse daher schon bei den Kleinsten im Straßenverkehr beginnen, so Seel.