Mehr Normalität für Geimpfte im Saarland: Kaum noch Regeln

Saarbrücken Das Saarland lockert seine Corona-Bestimmungen deutlich. Das Motto: „So viel Beschränkung wie nötig, aber so viel Freiheit wie möglich“. Wo kontrolliert werden kann, gilt 3G.

Geimpfte, Genesene und Getestete werden von Freitag an im Saarland wieder ein überwiegend „normales“ Leben wie vor der Corona-Pandemie führen können. In der Gastronomie und in Kultur- und Freizeitstätten gelten für sie keine Einschränkungen mehr. Das sieht das neue „Saarland-Modell Plus“ vor, das die Landesregierung am Dienstag beschlossen hat. Die neue Corona-Verordnung, die ab dem 1. Oktober für zunächst zwei Wochen gilt, sieht zahlreiche Erleichterungen der bisherigen Bestimmungen vor.