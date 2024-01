Reduzierte Öffnungszeiten der Bereitschaftspraxen Mehr Patienten in den Notaufnahmen? So ist die aktuelle Lage in der Region

Seit Anfang des Jahres sind die Öffnungszeiten der ärztlichen Bereitschaftspraxen, die die medizinische Versorgung außerhalb der regulären Praxiszeiten übernehmen, deutlich reduziert. Montags, dienstags und donnerstags bleiben die überwiegend in Kliniken ansässigen Bereitschaftspraxen geschlossen, ebenso nachts. So ist die Trierer Bereitschaftspraxis im Mutterhaus mittwochs (ab 14 Uhr), freitags (ab 16 Uhr) und an den Wochenenden (jeweils ab 9 Uhr) nur noch bis 22 Uhr geöffnet. Hinzu kommt, dass die Zahl der Bereitschaftspraxen in der Region reduziert wurde. Anfang des Jahres wurde die Praxis im Gerolsteiner Krankenhaus geschlossen.