Mehr Personal für Kitas im Saarland

Saarbrücken Die Kindertagesstätten im Saarland werden künftig personell besser ausgestattet. Dies sieht ein Gesetz vor, das der Landtag gegen die Stimmen der beiden linken Fraktionen am Mittwoch in Saarbrücken verabschiedete.

Das neue Gesetz sieht vor, dass künftig die Fachkräfte in den Kitas für die Praxisanleitung, also für die Ausbildung des Nachwuchses in der Praxis, freigestellt werden. Mit knapp 2,5 Millionen Euro entfällt der größte Anteil der gesamten Mehrkosten auf diesen Bereich. Außerdem sollen Hauswirtschaftskräfte und Kräfte in der Ausbildung nicht mehr auf den normalen Stellenschlüssel angerichtet werden. Zudem werden 25 Prozent der Arbeitszeit als Verfügungszeit für indirekte pädagogische Arbeit eingeplant. In Kindertagesstätten sollen künftig mindestens zwei Fachkräfte pro Gruppe beschäftigt werden. Bisher lag der Wert bei 1,5.