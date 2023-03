Erneuerbare Energien Neues Solarpaket der Landesregierung: Was konkret geplant ist, warum es teils heftige Kritik gibt

Der Ausbau der erneuerbaren Energien stockt in Rheinland-Pfalz seit Jahren. Dabei hat sich die Ampel-Landesregierung auf die Fahnen geschrieben, den Strom bis 2030 vollständig aus Erneuerbaren zu beziehen. Pro Jahr braucht es dafür jeweils 500 Megawatt an Windenergie sowie Sonnenenergie, beide Ziele wurden im vergangenen Jahr verfehlt. Der Ausbau von Photovoltaikanlagen soll nun schneller vorangehen. Dazu haben SPD, Grüne und FDP am Mittwoch den Antrag für ein Solarpaket in den Landtag eingebracht.