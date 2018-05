später lesen Mehr „Reichsbürger“ in Rheinland-Pfalz FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Die Zahl der „Reichsbürger“ in Rheinland-Pfalz ist weiter gestiegen. Der Verfassungsschutz sei zuletzt von rund 500 ausgegangen, teilte das Innenministerium der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. Die Tendenz ist steigend: Im Juni vergangenen Jahres meldete der Verfassungsschutz in Rheinland-Pfalz rund 400 sogenannte Reichsbürger, im November waren es rund 460. Am 4. Juni wird der neue Verfassungsschutzbericht vorgestellt. Dann soll auch ein neuer Stand zu den „Reichsbürgern“ veröffentlicht werden. Die Zahl wird aller Voraussicht nach weiter zugenommen haben. dpa