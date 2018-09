später lesen Inneres Mehr „Reichsbürger“ in Rheinland-Pfalz FOTO: dpa / Patrick Seeger FOTO: dpa / Patrick Seeger Teilen

Die Zahl der sogenannten Reichsbürger in Rheinland-Pfalz ist erneut gestiegen. Dem gesamten Spektrum würden rund 550 Menschen zugeordnet, teilte das Innenministerium in einer Antwort auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion mit, die am Freitag veröffentlicht wurde. dpa