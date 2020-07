Mehr Rheinland-Pfälzer arbeitslos: 10 000 Azubistellen frei

Koblenz/Saarbrücken Nochmal mehr Arbeitslose und nochmal mehr Anzeigen von Kurzarbeit - auch im Juli belastet die Corona-Krise den rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt - auch beim Abschluss von Azubi-Verträgen sorgt die Pandemie für Unsicherheiten. Doch es gibt positive Zeichen.

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz in der Corona-Krise hat sich im Juli fortgesetzt. Allerdings gehe es nicht mehr so stark nach oben wie in den vergangenen Monaten, teilte die Regionaldirektion der Arbeitsagentur in Saarbrücken am Donnerstag mit. Weitere Hoffnungsschimmer: Die Anzeigen für Kurzarbeit sind zwar weiter auf einem hohen Niveau, ihre Zahl war aber zumindest in den letzten Wochen rückläufig. Die Zahl der offenen Stellen liegt deutlich unter der des Vorjahres, aber immerhin über dem Wert vom Vormonat Juni.