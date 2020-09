Mehr Rheinland-Pfälzer arbeitslos: 7200 Azubistellen frei

Saarbrücken/Trier Etwas mehr Arbeitslose und etwas mehr Anzeigen von Kurzarbeit - auch im August belastet die Corona-Krise den Arbeitsmarkt. Ausbildungsplätze sind indes noch viele zu haben.

Die Corona-Krise hat im August für einen weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz gesorgt. Insgesamt waren 129 600 Menschen ohne Job und damit 900 oder 0,7 Prozent mehr als im Juli, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Dienstag in Trier mitteilte. Gegenüber dem August des Vorjahres stieg die Arbeitslosigkeit somit um 30,2 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag unverändert zum Vormonat bei 5,7 Prozent. Im August 2019 hatte sie 4,4 Prozent betragen.