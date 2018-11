später lesen Mehr Rheinland-Pfälzer sind überschuldet FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Twittern

Teilen



Trotz guter Konjunktur und niedriger Arbeitslosigkeit haben in Rheinland-Pfalz mehr Menschen mit ihren Schulden zu kämpfen. Wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Schuldneratlas 2018 der Auskunftei Creditreform hervorgeht, stieg die Zahl der überschuldeten Erwachsenen in diesem Jahr um etwa 1000 auf rund 340 000. Mit einer Überschuldungsquote von 10,10 Prozent (Vorjahr: 10,09 Prozent) liegt Rheinland-Pfalz trotzdem im vorderen Mittelfeld der Bundesländer und nur knapp über dem bundesweitem Schnitt von 10,04 Prozent. dpa